Госдеп считает, что Иран утаил от Евросоюза маршрут танкера Grace 1

США считают, что Иран утаил от Евросоюза маршрут танкера Grace 1, который Вашингтон подозревает в нарушении европейских санкций против Сирии, сказала журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы видели сообщения на этой неделе, что иранский танкер Grace 1 остается на якоре возле берегов Сирии. Мы все время говорили, что это то самое место, куда он собирался направиться", - сказала Ортагус, отметив, что иранские власти "не соблюдают собственные заверения, данные ЕС, что судно не будет перевозить нефть" в Сирию.

Она обвинила иранские власти в "обмане и нарушении обещаний", данных международному сообществу и собственным гражданам.

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад, отвечая британскому МИД на обвинения в продаже нефти Сирии, ранее заявил, что нефть с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1) была продана частной компании, а значит Иран не нарушал обещаний.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа.

Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.

В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. Но через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов.

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