Премьеру Канады заменили поврежденный самолет, участвовавший в избирательной кампании

13 сентября 2019 01:17 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо продолжит избирательную кампанию на новом самолете после инцидента с официальным премьерским лайнером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Воздушное судно предоставит канадская авиакомпания Air Transat на время ремонта основного самолета Трюдо, на котором написано имя премьера и слоган его нынешней кампании "Выбери будущее". Представители главы правительства не уточнили, когда глава правительства сможет вновь летать на своем лайнере, который сейчас обследуется специалистами и ремонтируется.

Ранее автобус с пулом журналистов, сопровождающих Трюдо в его избирательной кампании, повредил крыло премьерского лайнера. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в аэропорту города Виктория, когда водитель автобуса, отъезжая от лайнера, решил проехать под крылом самолета и задел его крышей. В результате на крыле образовалась большая царапина. Никто не пострадал.

В среду Трюдо объявил о начале в стране 40-дневной избирательной кампании. Глава правительства также подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин (нижней палате) парламента. В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, "Квебекский блок" и Народная партия Канады.

Трюдо сразу после объявления о начале предвыборной гонки вылетел в Ванкувер, где он начинал в 2015 году свою предыдущую кампанию. В четверг он должен посетить еще города Камлупс и Эдмонтон.

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