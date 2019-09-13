Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях

Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр здравоохранения Хулио Массолени заявил, что выпущена резолюция, устанавливающая порядок выдачи лицензий на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны. Запросы от заинтересованных компаний будут приниматься с 1 по 31 октября", - отмечается в сообщении.

При этом 2% всей произведенной марихуаны будет поступать непосредственно в министерство здравоохранения и затем в бесплатной форме предоставляться нуждающимся в лекарстве пациентам.

В частности, речь идет об облегчении состояния больных эпилепсией, Паркинсоном.

В 2017 году был опубликован закон, запустивший в Парагвае национальную программу по изучению и научному исследованию использования марихуаны и ее производных в медицинских целях.

Тогда же страна начала закупать масло каннабиса в медицинских целях.

Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны.

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