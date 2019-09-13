Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью в стране, соответствующий законопроект будет представлен на следующей неделе, сообщила администрация президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент анонсировал, что на следующей неделе представит поправку в закон, которая позволит вооруженным силам бороться с организованной преступностью", - отмечается в Twitter администрации.

"Мы должны поручить им (вооруженным силам – ред) новую миссию, чтобы они исполнили новую роль в борьбе против преступности", - заявил в свою очередь президент страны Марио Абдо Бенитес.

Данное заявление было сделано после нападения предполагаемых участников бразильской преступной группировки на полицейских, перевозивших одного из лидеров этой банды. В результате перестрелки погиб служитель порядка.

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