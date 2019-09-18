Эр-Рияд заявил, что представит доказательства причастности Ирана к атакам в королевстве

18 сентября 2019 03:38 (UTC+04:00)

Министерство обороны Саудовской Аравии обещает представить в среду доказательства причастности Ирана к нападениям на нефтяные объекты в королевстве, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Минобороны проведет пресс-конференцию в среду вечером, на которой будут представлены доказательства причастности Ирана к террористической атаке на объекты компании Saudi Aramco", - отмечается в коммюнике. Из него следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать "использовавшееся в теракте иранское оружие".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), против которых саудовцы во главе аравийской коалиции еще с 2015 года ведут борьбу на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади. Эр-Рияд неоднократно обвинял в поддержке повстанцев Тегеран.

Как заявил в понедельник официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики, ряд свидетельств указывает на то, что "нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения и началась атака не с территории Йемена". Представители администрации США также выступили с утверждением, что нападение было совершено с территории Ирана.

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