В Судане более 120 человек заразились холерой

По меньшей мере 124 человека заразились холерой на юго-востоке Судана, передает агентство СУНА со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, 101 человек заболел в провинции Голубой Нил, 23 - в провинции Сеннар.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.

Холера - острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.

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