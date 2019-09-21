Сальвадор и США подписали миграционное соглашение

Сальвадор и США достигли соглашения в области безопасности и миграции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 20 сентября, комиссар таможенно-пограничной службы США Кевин Макэлинэн и министр иностранных дел Сальвадора Александра Хиль Тиноко, представляющие президентов Дональда Трампа и Найиба Букеле соответственно, подписывают соглашение о двустороннем сотрудничестве, касающееся заявлений о предоставлении убежища", - говорится в пресс-релизе.

Договор ратифицирует подписанное 28 августа письмо о намерениях и призван гарантировать физическую защиту тем, кто в ней нуждается, ограничив при этом нелегальную миграцию. Соглашение является частью стратегии двух стран по борьбе с организованной преступностью, усилению пограничной безопасности и снижению контрабандной торговли, эксплуатации людей и вынужденной миграции.

10 сентября портал BuzzFeed информировал о намерении США к 1 октября подписать с Гондурасом и Сальвадором соглашения о сотрудничестве по миграционным вопросам, согласно которым Гондурас и Сальвадор стали бы "безопасными третьими странами" для лиц, намеревающихся попасть в Соединенные Штаты. Это означает, что мигранты из других государств, пересекающие Гондурас и Сальвадор по пути в США в поисках убежища, должны были бы сначала запросить его в этих центральноамериканских странах.

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