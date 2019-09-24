В Индонезии задержаны более 300 участников беспорядков

24 сентября 2019 06:45 (UTC+04:00)

Полиция Индонезии задержала более 300 подозреваемых в организации и участии в беспорядках в провинции Папуа, во время которых погиб 21 человек, еще свыше 60 получили ранения. Об этом сообщает во вторник новостной портал Detik со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов республики Дэди Прасетио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В основном это студенты университета в Джаяпуре (административный центр провинции). Сотрудникам полиции предстоит выяснить роль каждого из задержанных в произошедших в понедельник беспорядках", - сообщил он.

Как пишет во вторник газета The Jakarta Post, в одном из вузов в Джаяпуре было организовано временное убежище для примерно 300 студентов, которые вынуждены были вернуться в Папуа из других городов Индонезии, где подвергались расовой дискриминации. Власти решили перевести их в город Вамэн. Первоначально учащиеся отказывались от этого, однако затем полицейские и военнослужащие силой заставили их покинуть вуз в Джаяпуре. По свидетельству очевидцев, которых цитирует газета, после прибытия в пункт назначения вспыхнули столкновения, в результате которых один военнослужащий и трое протестующих погибли. Через некоторое время в Вамэне прошла акция протеста, участники которой поджигали торговые точки и административные здания, что стало причиной гибели как минимум 17 человек.

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