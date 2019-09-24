Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран

24 сентября 2019 21:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это. Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию" - сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях.

Дональд Трамп заявил во вторник, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение "Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Израильский премьер-министр впервые за последние 9 лет отказался от участия в ГА ООН из-за участия в переговорах по формированию правительственной коалиции в Израиле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан лидирует в регионе в области применения искусственного интеллекта
ИКТ 13:44
В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию
Иран 11:50
Переговоры США и КНДР могут возобновиться в течение ближайших недель
В мире 08:58
Япония полностью завершила торговые переговоры с США
США 07:37
Президенты США и Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР
США 06:21
В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата
США 04:54
Лента новостей
Лавров 25 сентября в Нью-Йорке проведет переговоры с новым главой МИД Японии
Другие страны 22:37
Чешский «Эксимбанк» готов поддержать бизнес-проекты в Азербайджане
Бизнес 22:06
Saudi Aramco закупает нефть у соседей для выполнения экспортных обязательств
Арабские страны 21:45
Эрдоган: Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы все еще находятся под армянской оккупацией
Политика 21:37
“Азерпочт”: От имени ведомства на мобильные телефоны граждан поступают фальшивые сообщения
ИКТ 21:17
В Египте угонщика пассажирского самолета приговорили к пожизненному заключению
Другие страны 21:13
Фонд Гейдара Алиева окажет поддержку в лечении сына шехида
Общество 20:34
МВД прокомментировало изменения в законодательстве по увеличению госпошлин на техосмотр
Общество 20:08
Отсутствие заочных плановых мест в магистратуре негативно скажется на рынке труда — ГЭЦ
Общество 19:46