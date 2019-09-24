Мун Чжэ Ин предложил преобразовать демилитаризованную зону в международную зону мира

24 сентября 2019 22:50 (UTC+04:00)

Демилитаризованную зону, разделяющую Южную Корею и КНДР, можно было бы преобразовать в международную зону мира. Об этом заявил во вторник на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Можно было бы преобразовать демилитаризованную зону в международную зону мира, - отметил он. - Эта колоссальная зеленая зона протянулась на 250 км с востока на запад и на 4 км с севера на юг".

"Если демилитаризованная зона станет местом размещения офисов ООН, уже действующих на территории двух Корей, а также других международных организаций, занимающихся проблемами мира, экологии и культуры, и если эта зона станет центром исследований проблем мира, миротворчества, контроля над вооружениями и мер по укреплению доверия, то она на деле может стать международной зоной мира как по названию, так и по сути", - подчеркнул президент. По его словам, он готов "работать с Северной Кореей над тем, чтобы сделать демилитаризованную зону объектом всемирного наследия ООН".

"На Корейском полуострове произошли глубокие изменения, - продолжал Мун Чжэ Ин. - Переговоры по установлению мира возможны. Две Кореи могут обсуждать не только вопросы денуклеаризации, но и вопросы экономического сотрудничества". По его словам, "мир на полуострове зависит от продолжения диалога с Северной Кореей". "И мы будем использовать все возможности для содействия денуклеаризации", - добавил он.

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