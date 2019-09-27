Президент Италии напомнил о вкладе Ширака в дружбу Рима и Парижа

27 сентября 2019 01:13 (UTC+04:00)

Президент Италии Серджо Маттарелла присоединился к соболезнованиям в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, отметив его вклад в французско-итальянские отношения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Я с грустью узнал новость о смерти Жака Ширака. В течение многих лет он был видной фигурой во французской политической жизни и на многочисленных постах, которые он занимал, он всегда был блестящим и упорным последователем европейского призвания Франции, где смог воплотить самые высокие республиканские ценности", - говорится в его телеграмме, направленной нынешнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

"Вспоминая о его вкладе в дружбу между Парижем и Римом, я хотел бы выразить Вам, французскому народу и семье Ширака самые искренние соболезнования, мои личные и итальянского народа Италии", - отметил Маттарелла.

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