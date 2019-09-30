Фрэйзер-Прайс из Ямайки завоевала золото в беге на 100 м на чемпионате мира

Спортсменка из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс одержала победу в забеге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

32-летняя спортсменка показала результат 10,71 секунды. Второй стала британка Дина Эшер-Смит (10,83), третьей - Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара (10,90). Российские спортсменки не выступали в этой дисциплине.

Фрэйзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой, она трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призером Игр. В активе спортсменки из Ямайки теперь восемь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира, а также одна золотая награда чемпионата мира в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Ямайки (2-1-0), на третьем - Китая (1-1-1). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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