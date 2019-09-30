В Китае объявили желтый уровень опасности из-за тайфуна "Митаг"

Желтый уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны 18-го по счету в этом сезоне тайфуна, получившего название "Митаг". Соответствующее уведомление опубликовано в понедельник Центральным метеорологическим управлением страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тропический циклон, скорость ветра в центральной части которого достигает 33 метров в секунду, находится в настоящее время примерно в 395 километрах к юго-востоку от тайваньского города Тайбэй. Тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью около 25 километров в час и к ночи должен достичь северной части Тайваня.

После этого он продолжит движение в северном направлении и к ночи 1 октября может обрушиться на побережье восточной провинции Чжэцзян или пройти в непосредственной близости от него. Сильные ливни и штормовой ветер ожидаются и в Шанхае.

Метеорологи предупреждают о том, что тайфун постепенно набирает силу, в ближайшее время скорость ветра в центральной его части может возрасти до 42 метров в секунду. В управлении указывается на необходимость принятия соответствующими ведомствами мер по обеспечению безопасности судоходства. Находящимся в потенциально опасных районах судам предписано вернуться и укрыться в безопасных портах. Местные власти призывают население прибрежных районов проявлять осторожность, вводятся ограничения на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Штормовое предупреждение объявлено на Тайване. Из-за непогоды в ряде городов, включая Тайбэй, Синьбэй, Таоюань, в понедельник закрыты школы и правительственные учреждения, объявила местная администрация. Отменены торги на Тайваньской фондовой бирже.

1 октября в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР. По этому случаю объявлены недельные выходные. В этот период многие жители традиционно отправляются в праздничные путешествия, что приводит к серьезному росту нагрузки на транспортную инфраструктуру страны. Тропический шторм "Митаг", предупреждают метеорологи, может негативно повлиять на работу воздушного, наземного и морского транспорта в восточных прибрежных районах страны в первые дни праздничной недели.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

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