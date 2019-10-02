Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем

Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе, отношения с Россией и Китаем, сообщила во вторник вечером пресс-служба правительственного Дворца Киджи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Переговоры позволили углубленно обсудить некоторые важные международные темы. По кризису в Ливии было отмечено полное совпадение позиций относительно необходимости совместно работать, чтобы как можно скорее найти политическое решение, сознавая необоснованность военного решения. Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем в стратегическом плане и перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, согласившись с важностью дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и затронули проблемы, связанные с таможенными пошлинами.

Встреча между Помпео и Конте продолжалась чуть менее часа. Ранее во вторник госсекретарь США был принят в Квиринальском дворце президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду американский политик проведет переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Визит Помпео в Рим открыл программу его шестидневного турне, в рамках которого он посетит Италию, Ватикан, Черногорию, Северную Македонию и Грецию.

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