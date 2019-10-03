В Мехико на марше памяти о погибших студентах произошли беспорядки

3 октября 2019 04:47 (UTC+04:00)

Группа участников организованного в столице Мексики в среду марша в память о погибших в 1968 году студентах прорвалась через выставленное властями оцепление и устроила беспорядки в центре города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Молодые люди, лица которых были скрыты повязками и масками, бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции, а также расписали стены нескольких зданий оскорблениями и лозунгами.

Агрессивно настроенные граждане причинили травмы как минимум двум мирным манифестантам, по данным газеты El Milenio, сведения о пострадавших среди стражей порядка не поступали.

Согласно подсчетам властей, шествие собрало более 8 тыс. человек, из них подавляющее большинство ведет себя в соответствии с законом. Во вторник глава столичного министерства гражданской безопасности Хесус Орта пообещал, что стражи порядка, несмотря на намерение избежать проявлений насилия, будут проводить задержания, если на марше начнутся беспорядки.

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