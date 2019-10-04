Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядра

4 октября 2019 00:54 (UTC+04:00)

Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в толкании ядра. Соревнования проходят в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

30-летняя спортсменка показала результат 19,55 метра. Второе место заняла Данниэль Томас-Додд из Ямайки (19,47), третьей стала немка Кристина Шваниц (19,17). Россиянки не принимали участия в данном виде программы.

Гун Лицзяо является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в помещении, двукратной победительницей Азиатских игр.

В медальном зачете сборная Китая занимает второе место, в активе команды девять медалей (три золотые, три серебряные, три бронзовые). Лидирует в зачете сборная США (8-8-2), третьей идет команда Ямайки (2-3-0). В активе российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, и серебряная награда, завоеванная Сергеем Шубенковым в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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