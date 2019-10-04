Цукерберг встал на защиту сквозного шифрования данных в приложениях Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил в защиту планов компании обеспечить дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях, несмотря на опасения, что это отрицательно повлияет на сохранность данных пользователей и борьбу с преступностью в интернете. С соответствующим заявлением он выступил во время внутреннего заседания компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава Facebook отметил, что следует принять меры, которые позволят минимизировать риски, связанные с введением сквозного шифрования, и обеспечить безопасность пользователей, особенно несовершеннолетних.

Ранее власти США, Австралии и Великобритании обратились к Facebook с просьбой приостановить выполнение планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. Открытое письмо было опубликовано на сайте британского правительства. В тексте подчеркивается, что "компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью", когда дело касается жизни и безопасности детей.

Цукерберг в марте заявил, что Facebook нацелена на развитие в своих приложениях и соцсетях функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, а также призванных обеспечить защиту личных данных. Он тогда отметил, что компания не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, как она считает, нарушают права человека.

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