Число жертв поджога анимационной студии в Японии возросло до 36 человек

Число жертв поджога студии анимационной компании Kyoto Animation, который произошел в июле этого года, возросло до 36 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции Киото, одна из пострадавших, находившаяся в больнице, скончалась в пятницу от полученных ожогов. Таким образом число погибших возросло до 36 человек, еще свыше 20 до сих пор находятся в медицинском учреждении.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya. Руководство анимационной компании подчеркивает, что несмотря на трагедию, студия продолжит свою работу, а японские власти в свою очередь пообещали оказать компании, пострадавшим и семьям погибших финансовую помощь.

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