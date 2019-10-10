Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной

10 октября 2019 08:39 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер все ещё не исключает возможности достижения договоренности с Великобританией для ее организованного выхода из ЕС, об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте.
"Мы продолжаем диалог с Британией... Я не исключаю сделки", - сказал он, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.

ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.

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