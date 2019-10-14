Экзитполы: Каис Саид побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе

14 октября 2019 00:27 (UTC+04:00)

Независимый кандидат Каис Саид уверенно побеждает во втором туре досрочных президентских выборов в Тунисе, набрав, по данным экзитполов, свыше 72% голосов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на результаты опросов избирателей, проведенных центром изучения общественного мнения Emrhod Consulting.

"По данным экзитполов, за Каиса Саида проголосовали 72,53% избирателей, в то время как его соперник Набиль Каруи смог набрать только 27,47% голосов", - говорится в распространенном исследовательским центром сообщении.

Окончательные результаты второго тура досрочных президентских выборов будут объявлены Высшей независимой комиссией по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) республики во вторник. Промежуточные данные голосования ВНКВ огласит поздно вечером в воскресенье.

На высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в предыдущем туре голосования: независимый кандидат Каис Саид (18,4%) и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи (15,6%), выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.

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