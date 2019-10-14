В Гвинее один человек погиб при протестах

14 октября 2019 21:39 (UTC+04:00)

Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и силами правопорядка в столице Гвинеи Конакри, где жители протестуют против третьего срока президента Гвинеи Альфы Конде, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. В частности, начались стычки на магистрали Сонфониа-Ваниндра (Sonfonia-Wanindra), где два человека получили ранения.

Также сообщается, что неподалеку от вокзала Сонфониа один человек получил серьезные пулевые ранения, а другой скончался.

Жители гвинейской столицы вышли на улицы в знак протеста против намерения президента страны внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту президента в течение еще одного срока. Из-за протестов парализована работа магазинов, школ и госучреждений.

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