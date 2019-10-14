Желудки крабов из Темзы оказались набиты пластиком

14 октября 2019 22:55 (UTC+04:00)

В желудках живущих в Темзе крабов ученые нашли огромное количество разнообразных частиц пластика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Музея естественной истории Лондона во главе с Александрой Макгоран внимательно изучили содержание желудков и кишечников 55 зеленых крабов (Carcinus maenas) и 37 китайских мохнаторуких крабов (Eriocheir sinensis), обитающих в Темзе. Результаты показали, что во внутренних органах практически всех ракообразных содержались фрагменты пластика. При этом большая его часть, по словам Макгоран, находилась в расположенной под панцирем сложной структуре - специальной мышце, которая размельчает пищу.

"Что особенно удивляет, так это то, что частицы пластика не только заполняют желудок, но и могут состоять из более чем 100 волокон, поэтому организмы крабов очень сильно загрязнены", - отметила профессор Макгоран. "Большинство фрагментов пластика были так плотно сплетены между собой, что они полностью заполнили желудок крупными узлами волокон", - добавила она.

В основном источником пластикового загрязнения в Темзе, по словам экспертов, считаются бытовые стиральные машины. Миллионы пластиковых микроволокон сбрасываются в реку каждый раз, когда жители Великобритании стирают одежду, содержащую такие материалы, как нейлон, полиэстер и акрил.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
Другие страны 13 октября 02:54
Несколько стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии
Другие страны 7 сентября 02:35
Словакия сосредоточит свою деятельность в Казахстане в сфере защиты окружающей среды (Эксклюзив)
Казахстан 30 августа 15:13
Гутерриш призвал сократить вредные выбросы сверх предусмотренного Парижским соглашением
Другие страны 26 августа 17:55
В США впервые вырастили в лаборатории исчезающий вид кораллов
США 26 августа 15:34
Премьер Индии призвал начать массовую кампанию против одноразовых изделий из пластика
Другие страны 26 августа 12:21
Лента новостей
Трамп осудил видеоролик, в котором он показан расправляющимся со своими оппонентами
Другие страны 00:22
Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco
Другие страны 14 октября 23:57
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совместном ужине с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета (ФОТО)
Политика 14 октября 23:34
Президент Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым (ФОТО)
Политика 14 октября 23:27
Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд
Другие страны 14 октября 23:20
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Другие страны 14 октября 22:23
Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Турция 14 октября 22:08
Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
Другие страны 14 октября 22:06
В Гвинее один человек погиб при протестах
Другие страны 14 октября 21:39