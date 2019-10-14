Желудки крабов из Темзы оказались набиты пластиком

В желудках живущих в Темзе крабов ученые нашли огромное количество разнообразных частиц пластика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Музея естественной истории Лондона во главе с Александрой Макгоран внимательно изучили содержание желудков и кишечников 55 зеленых крабов (Carcinus maenas) и 37 китайских мохнаторуких крабов (Eriocheir sinensis), обитающих в Темзе. Результаты показали, что во внутренних органах практически всех ракообразных содержались фрагменты пластика. При этом большая его часть, по словам Макгоран, находилась в расположенной под панцирем сложной структуре - специальной мышце, которая размельчает пищу.

"Что особенно удивляет, так это то, что частицы пластика не только заполняют желудок, но и могут состоять из более чем 100 волокон, поэтому организмы крабов очень сильно загрязнены", - отметила профессор Макгоран. "Большинство фрагментов пластика были так плотно сплетены между собой, что они полностью заполнили желудок крупными узлами волокон", - добавила она.

В основном источником пластикового загрязнения в Темзе, по словам экспертов, считаются бытовые стиральные машины. Миллионы пластиковых микроволокон сбрасываются в реку каждый раз, когда жители Великобритании стирают одежду, содержащую такие материалы, как нейлон, полиэстер и акрил.

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