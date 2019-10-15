Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью

15 октября 2019 03:10 (UTC+04:00)

Штат Баия на северо-востоке Бразилии объявил чрезвычайное положение из-за загрязнения многих пляжей страны, вызванного разливом нефти, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес заявил, что нефть, обнаруженная на ряде пляжей на северо-востоке страны, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о причастности к разливу нефти у берегов Бразилии.

Исполняющий обязанности губернатора штата в понедельник подписал указ о введении чрезвычайного положения и заявил, что его целью является активизация усилий по борьбе с последствиями разлива нефти.

В сентябре Бразилия столкнулась с разливами нефти, которые приводят к загрязнению воды. В конце месяца СМИ сообщали, что Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых источников природных ресурсов обнаружил 105 точек возникновения разлива нефти, которые загрязняют водоемы восьми штатов.

Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) сообщила, что в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды компания собрала 133 тонны нефти на северо-восточном побережье Бразилии, причём среди собранного нет сырья, добытого самой компанией.

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