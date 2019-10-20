Пассажирский самолет впервые совершил прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк - Сидней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В релизе отмечается, что самолет успешно приземлился в Сиднее после тренировочного полета продолжительностью 19 ч 16 мин. В нем приняли участие 49 пассажиров и члены экипажа.

Во время полета был проведен ряд экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие людей, находящихся на борту. Например, у пилотов измерили мозговую активность и скорость реакции, а пассажиры должны были выполнить ряд физических упражнений. "Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах", - говорится в сообщении Qantas.

В августе авиаперевозчик информировал, что планирует запуск сверхдальних рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Новые маршруты должны стать частью проекта Sunrise-Qantas, предусматривающего открытие ряда новых направлений для перелетов в австралийские города.

Планируется, что к декабрю авиакомпания сможет точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и принять окончательное решение о запуске рейсов проекта Sunrise.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.