Джонсон: отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Великобритании и ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в личном письме, направленном им в субботу вечером председателю Европейского совета Дональду Туску, указал на то, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Соединенного Королевства и ЕС. Об этом говорится в тексте послания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В то время, как я готов к тому, что Европейский совет согласится с запросом, который затребовал сделать парламент, или предложит альтернативный срок продления переговоров по Brexit, с того момента, как я стал премьер-министром, я ясно высказывал свою точку зрения что дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами", - отмечается в письме. Джонсон заявил о готовности прибыть на экстренный саммит ЕС, который может быть необходим для утверждения отсрочки, чтобы лично изложить позицию британского правительства лидерам 27 других стран сообщества.

Джонсон также подчеркнул, что его кабинет продолжит подготовку к осуществлению Brexit по графику на условиях соглашения, достигнутого между Лондоном и Брюсселем на саммите ЕС 17 октября. Он выразил надежду на то, что европейские лидеры "будут способствовать продвижению сделки" и ЕС также предпримет шаги, необходимые, чтобы "развод" с Великобританией мог состояться в срок - к 31 октября.

"Хотя я и предпочел бы, чтобы сегодняшний итог заседания Палаты общин был другим, с начала следующей недели правительство продолжит добиваться ратификация соглашения о Brexit и утверждения необходимых элементов законодательства. Я сохраняю уверенность в том, что мы завершим этот процесс к 31 октября. В действительности многие из тех, кто сегодня голосовал против правительства, заявляют о готовности поддержать сделку и способствовать ее безотлагательной ратификации", - добавляет Джонсон. Копии его письма Туску были также переданы председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европарламента Давиду Сассоли и членам Европейского совета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.