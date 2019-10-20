Цукерберг выступил против значительного повышения налогов для миллиардеров в США

20 октября 2019 12:29 (UTC+04:00)

Глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг не считает разумными политические инициативы, предполагающие масштабное перераспределение богатства в США от миллиардеров в пользу государства. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предпринимателя попросили прокомментировать сделанные ранее заявления ряда политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической партии. Многие из них подчеркивали, что выступают за значительное повышение налогов для очень состоятельных людей в стране. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки демократов, в частности, на теледебатах на этой неделе заявил, что считает аморальным наличие в стране миллиардеров, учитывая, что десятки миллионов американцев, к примеру, не могут позволить себе оплачивать услуги врачей.

"Не думаю, что с точки зрения высшей справедливости кто-то заслуживает обладать миллиардами долларов, - констатировал в связи с этим Цукерберг. - Но есть люди, которые делают много добра, много помогают другим и в каком-то смысле получают за это награду".

"Некоторые говорят, что решение вопроса, касающегося накопления богатства, заключается в следующем: "Давайте отдадим все государству. И теперь государство будет, по сути, решать, как проводятся все медицинские исследования", - продолжил он.
Предприниматель выразил несогласие с таким подходом в какой-либо сфере. "Я думаю, хорошо, что существуют различные благотворительные и другие организации, которые выдвигают конкурирующие идеи относительно того, как проводить исследования, - добавил Цукерберг. - Я, по сути, верю в конкуренцию между идеями".

Как сообщала газета The Washington Post, Цукерберг выразил похожую точку зрения ранее в этом месяце на собрании сотрудников Facebook в штаб-квартире компании в городе Менло-Парк (штат Калифорния). "Думаю, одна из составляющих прогресса состоит в том, что люди избирают разные подходы к различным проблемам", - отметил он. Бизнесмен подчеркнул, что выступает против попыток "лишить рынок и мир разнообразия подходов". Цукерберг не раз заявлял, что в будущем намерен потратить значительную часть своего состояния на благотворительные нужды.

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