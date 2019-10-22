Премьер Южной Кореи прибыл в Токио

22 октября 2019 09:01 (UTC+04:00)

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён прибыл во вторник в японскую столицу для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал KBS.

"Нынешний визит в Японию отражает стремление южнокорейского правительства к укреплению дружественных отношений двух стран, несмотря на наличие разногласий по различным вопросам", - заявил Ли Нак Ён журналистам по прибытии в Токио.

Планируется, что 24 октября южнокорейский премьер встретится с главой правительства Японии Синдзо Абэ, представителями японских политических и экономических кругов, а также студентами. Ожидается, что он передаст Абэ личное послание от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

На прошлой неделе Ли Нак Ён проинформировал журналистов, что Мун Чжэ Ин в беседе с ним ранее выразил намерение направить такое послание, отметив, что лидеры двух стран желают разрешения споров, считая это своей "исторической обязанностью". Премьер также подтвердил, что Сеул может пересмотреть свое решение о прекращении действия соглашения об обмене военной информацией с Японией, если Токио отменит ограничения на экспорт в Южную Корею стратегического сырья.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

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