Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее

23 октября 2019 08:17 (UTC+04:00)

Второй раунд южнокорейско-американских переговоров по распределению расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове открылся в среду на Гавайях, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, южнокорейскую делегацию возглавил бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из Госдепартамента.

В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров стороны лишь обменялись мнениями по данному вопросу. США тогда заявили о необходимости значительного увеличения расходов Сеула, поскольку содержание американского военного контингента в Республике Корея обходится примерно в $5 млрд в год. Представители Южной Кореи призвали США трезво и рационально подходить к распределению оборонных расходов.

В 2019 году расходы страны на содержание военного контингента США были повышены на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

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