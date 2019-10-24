На западе Мексики в результате авиакатастрофы небольшого самолета погибли пять человек

24 октября 2019 06:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате падения самолета марки Cessna в среду в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, авиационное происшествие унесло жизни пяти человек", - отмечается в сообщении. Трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро. Власти предполагают, что самолет следовал в Акапулько в юго-западном штате Герреро из штата Дуранго на северо-западе страны.

Прокуратура Мичоакана приступила к расследованию авиакатастрофы. Сведений о ее возможных причинах пока обнародовано не было.

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