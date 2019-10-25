Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане

25 октября 2019 09:32 (UTC+04:00)

КНДР направила Южной Корее уведомление с предложением обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан. Как передает Trend, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов. Он назвал их "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом строения нужно демонтировать.

По данным агентства, министр объединения Ким Ён Чхоль сообщил о получении уведомления в пятницу на совещании с главой парламентского комитета по иностранным делам и объединению Юн Сан Хёном.

"Сегодня утром в министерство объединения пришло уведомление с предложением в письменном виде обсудить проблему демонтажа южнокорейских туристических сооружений в зоне Кымгансан. Правительство проведет переговоры с заинтересованными организациями и примет активные меры, чтобы сделать все возможное по защите собственности наших граждан", - привел слова министра на брифинге Юн Сан Хён. Он также добавил, что, по словам министра, южнокорейское правительство проводит переговоры на рабочем уровне с управляющей компанией курорта Кымгансан Hyundai Asan, которая является подразделением группы Hyundai.

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.

Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Hyundai Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Сеул создают совместный Деловой центр
Бизнес 24 октября 11:43
Абэ: Японии и Южной Корее необходимо нормализовать отношения
Другие страны 24 октября 08:50
Премьер Японии получил письмо от президента Южной Кореи на фоне обострения отношений
В мире 24 октября 07:24
В МИД КНДР заявили о доверии Ким Чен Ына и Трампа друг другу
Другие страны 24 октября 02:43
В Сеуле состоится заседание туркмено-корейского делового совета
Бизнес 23 октября 09:42
Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее
Другие страны 23 октября 08:17
Лента новостей
Сколько недвижимости приобрели граждане Украины в Турции за 9 месяцев 2019 года?
Турция 11:00
Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
Общество 10:52
Азербайджанский мультфильм "Мой маленький принц" покажут на фестивале в Турции
Культура 10:45
Президент Туркменистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 10:36
В истории управленческой системы Азербайджана начинается новая эра - депутат
Политика 10:29
TOP-10 стран по объемам транзитной перевалки через порты Турции
Турция 10:27
В Азербайджане за 9 месяцев 42% пользователей ПК хотя бы раз сталкивались киберугрозами
ИКТ 10:23
Россия отгрузила в Туркменистан крупную партию автотехники
Бизнес 10:22
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:14