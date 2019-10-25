На севере Мексики автотрассы перекрыли из-за лесных пожаров

25 октября 2019 23:19 (UTC+04:00)

Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс в связи с сильными пожарами в штате Нижняя Калифорния, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Автомагистраль Тихуана - Энсенада, 69 км. По-прежнему перекрыто движение в обоих направлениях в связи с лесными пожарами. Примите меры предосторожности", - предупредило ведомство в Twitter.

За последние сутки в регионе зарегистрированы по меньшей мере 45 очагов возгорания, включая крупный пожар, в котором сгорели три дома. В борьбе с огнем задействованы помимо спасателей силы министерства обороны.

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