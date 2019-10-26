Администрация Трампа намерена ужесточить правила авиасообщения с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести запрет на рейсы американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, как кубинское правительство получает выгоду от туристов из США, - заявил этот официальный представитель. - Мы не допустим, чтобы эти средства пополняли их государственную казну".

По данным газеты, американским авиакомпаниям будут разрешены полеты только в Гавану. Это решение затронет такие авиакомпании, как Delta, American Airlines и JetBlue, которые должны будут в течение 45 дней свернуть полеты в другие кубинские аэропорты. Эта мера не затронет чартерные рейсы на Кубу из Майами (штат Флорида).

Коммерческие рейсы на Кубу, напомнила The Miami Herald, были разрешены при администрации президента США Барака Обамы.

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