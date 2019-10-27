Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот

27 октября 2019 23:07 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что силы оппозиции готовят государственный переворот в стране на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Предупреждение… всему народу Боливии и различным социальным секторам, которые готовятся к тому, чтобы осуществить государственный переворот на предстоящей неделе, мы уже были проинформированы", - заявил Моралес. Он также призвал сельское население выйти на защиту результатов президентских выборов.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.

Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.

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