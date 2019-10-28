Власти Японии предупредили о возможном извержении вулкана Синдакэ

28 октября 2019 04:18 (UTC+04:00)

Национальное метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего по пятибалльной шкале уровень опасности извержения вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К центральной части вулкана запрещено приближаться на расстояние ближе 2 км. "Вулканическая активность на острове увеличилась в диапазоне 2 км от кратера. В результате может произойти извержение с выбросами крупных пород и пирокластических потоков", - отмечает управление.

Последний раз Синдакэ извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.

Площадь Кутиноэрабу, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 кв. км. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

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