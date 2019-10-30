Судан начинает вывод своих войск из Йемена

30 октября 2019 23:49 (UTC+04:00)

Судан начинает вывод своего воинского контингента из Йемена. Об этом сообщил в среду заместитель главы Суверенного совета (руководящий орган) страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С сегодняшнего дня "начался отсчет времени по выводу суданских войск из Йемена", передал его слова телеканал Al Mayadeen.

До настоящего времени Дагало, который является командующим специальных сил быстрого развертывания, неоднократно выступал за вывод суданского контингента из Йемена, полагая, что пребывание суданских военных на йеменской территории наносит серьезный удар по престижу страны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Уже в 2015 году Судан по просьбе Саудовской Аравии направил в Йемен первые части сухопутных войск для участия в наземной кампании, проводимой аравийской коалицией. Численность суданского контингента, находящегося на йеменской территории, составляет несколько тысяч военнослужащих.

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