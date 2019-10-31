В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС

31 октября 2019 00:58 (UTC+04:00)

Медиафорум стран БРИКС, посвященный вопросам укрепления сотрудничества СМИ, открылся в бразильском Сан-Паулу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В течение двух дней руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудят роль СМИ в продвижении практического сотрудничества БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых технологий.

Своих представителей на мероприятие отправили более 40 СМИ . Одним из участников форума является МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. В мероприятии также примет участие руководство российского новостного агентства Sputnik.

В рамках форума пройдет совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС, в том числе на ней будут представлены работы МИА "Россия сегодня".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды
Другие страны 24 октября 08:18
Сын президента Бразилии отказался от должности посла в Вашингтоне
Другие страны 23 октября 07:27
Президент Бразилии отложил выдвижение сына на должность посла в США
Другие страны 18 октября 05:38
Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека
Другие страны 16 октября 03:38
Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью
Другие страны 15 октября 03:10
Прокуратура Бразилии предъявила министру туризма обвинения в мошенничестве
Другие страны 5 октября 04:27
Лента новостей
Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек
Другие страны 02:14
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Другие страны 01:57
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
В результате беспорядков в Багдаде пострадали около 70 протестующих
Арабские страны 01:11
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
Европа 00:37
Искусственный интеллект Google обошел 99,8% игроков в Starcraft II
Другие страны 00:14
Судан начинает вывод своих войск из Йемена
Другие страны 30 октября 23:49
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
Другие страны 30 октября 23:28
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 30 октября 23:10