В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС

Медиафорум стран БРИКС, посвященный вопросам укрепления сотрудничества СМИ, открылся в бразильском Сан-Паулу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В течение двух дней руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудят роль СМИ в продвижении практического сотрудничества БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых технологий.

Своих представителей на мероприятие отправили более 40 СМИ . Одним из участников форума является МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. В мероприятии также примет участие руководство российского новостного агентства Sputnik.

В рамках форума пройдет совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС, в том числе на ней будут представлены работы МИА "Россия сегодня".

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