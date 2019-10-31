В Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе

Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила радиостанция Radio Canada.

Стрельба произошла на северо-западе Торонто. Черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь. В результате пострадали пять человек возрастом от 16 до 18 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.

"Атака была целенаправленной", - заявил глава полиции Торонто Марк Сандерс.

Расследование ведется, полицейские пытаются выяснить, есть ли еще жертвы.

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