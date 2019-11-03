К президентским выборам в Алжире допущены пять кандидатов

Независимый национальный избирательный орган (ННИО) Алжира в субботу одобрил заявки пятерых кандидатов, ранее подавших документы для участия в президентских выборах 12 декабря 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ННИО одобрил заявки временного генерального секретаря партии "Национальное демократическое объединение" 60-летнего Азеддина Михуби, бывшего министра туризма, председателя политического движения "Аль-Бина" 57-летнего Абделькадера Бенгрины, двух бывших премьер-министров - 74-летнего Абдельмаджида Теббуна и 75-летнего Али Бенфлиса, а также кандидата от партии "Фронт будущего" 56-летнего Абдельазиза Белаида.

Как отметил Шарфи, все пятеро допущенных кандидатов выполнили все необходимые условия, предъявляемые претендентам для участия в президентской гонке. Всего заявки в ННИО успели подать 23 соискателя.

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор.

Сначала люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

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