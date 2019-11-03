Британскому музыканту вернули забытую в поезде скрипку стоимостью $320 тыс.

3 ноября 2019 04:54 (UTC+04:00)

Британский музыкант Стивен Моррис получил обратно скрипку начала XVIII века, забытую им в поезде по дороге с концерта в Лондоне. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, инструмент стоимостью около £250 тыс. (больше $320 тыс.) исполнителю вернул человек, который, по всей видимости, первоначально присвоил футляр со скрипкой, оставленный на багажной полке, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Солист Королевского филармонического оркестра и концертного оркестра Би-би-си сообщил о пропаже в Британскую транспортную полицию, как только понял, какую оплошность совершил. Полицейские получил видеозапись с камеры наблюдения, на который был запечатлен молодой мужчина, выходивший из поезда с белым скрипичным кофром. Почти через неделю после пропажи Моррис решил обратиться за помощью в прессу, призвав того, кто нашел инструмент, вернуть его владельцу. В тот же день, когда об исчезновении инструмента сообщили крупнейшие британские СМИ, он получил в Twitter личное сообщение от человека, заявившего, что ему известно местонахождение скрипки.

На следующий день мужчина, назвавшийся Джином, назначил Моррису встречу на парковке лондонского супермаркета. Там он отдал владельцу сумку с неповрежденным и даже не расстроенным инструментом. При этом молодой человек не подозревал, что за встречей наблюдали несколько полицейских в штатском, которых музыкант попросил на всякий случай проследить за процессом возврата скрипки.

"Он очень извинялся и говорил, что хотел передать ее мне", - рассказал Моррис Би-би-си, признавшись, что не верит своему счастью. В полиции отметили, что в отношении мужчины, предпринявшего необходимые меры, чтобы вернуть пропавший предмет владельцу, не будет выдвинуто никаких обвинений.

Скрипка была сделана в 1709 году мастером Давидом Теклером, большую часть жизни работавшим в Италии.

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