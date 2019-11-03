В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов

3 ноября 2019 11:32 (UTC+04:00)

Девять служащих афганских сил безопасности погибли, восемь пострадали в результате столкновений с боевиками движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Талибы напали на уезд Нусаи в северо-восточной провинции Бадахшан рано утром в субботу и открыли огонь по силовикам. Столкновения военных с боевиками продолжаются и в воскресенье.
"По меньшей мере девять служащих сил безопасности погибли и восемь пострадали, попав в засаду талибов", - цитирует неназванных официальных лиц телеканал.

Чиновники также заявили, что сейчас боевики находятся близко к правительственному комплексу уезда. Если на место столкновений не прибудет подкрепление, по их словам, "уезд может попасть в руки талибов".

Движение "Талибан" в свою очередь взяло на себя ответственность за это нападение.

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