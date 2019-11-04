Пираты захватили в плен четырех человек с греческого танкера в Того

Пираты захватили в плен четырех членов экипажа греческого нефтяного танкера у берегов Того, один человек получил ранения в результате нападения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, нападение на судно произошло в понедельник рано утром. Двое похищенных моряков являются филиппинцами, один - греком и еще один - грузином.

Другие подробности, включая требования пиратов, пока не приводятся.

В Агентстве морского транспорта Грузии подтвердили, что среди четверых похищенных пиратами моряков в Того один человек является гражданином Грузии. "4 ноября текущего года примерно в три утра по местному времени вооруженные лица напали на танкер, плавающий под флагом Республики Греция. В результате нападения из 24 членов экипажа были похищены четыре моряка - двое граждан Филиппин и по одному гражданину Греции и Грузии. На данный момент корабль находится в порту Ломе", - сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

В ведомстве также сообщают, что после поступления информации о похищении грузинская сторона связалась с владельцами корабля, которые также подтвердили случившееся и заявили, что работают над освобождением моряков. По данным пресс-службы Агентства, его сотрудники вместе с МИД Грузии делают все возможное для вызволения из плена моряка. Ведомство уже связалось с семьей похищенного, однако по соображениям безопасности воздерживается от распространения его личных данных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.