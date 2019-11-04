Зонд Voyager 2 открыл ряд аномалий на границе Солнечной системы

Многочисленные аномалии, открытые зондом Voyager 2 после выхода в межзвездную среду, указывают на то, что гелиосфера, плазменный пузырь Солнечной системы, не имеет постоянных границ. Она постоянно уменьшается и расширяется вместе с циклом солнечной активности, сообщил руководитель проекта Voyager Эд Стоун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы предполагаем, что эта граница не стоит на месте, а двигается вперед и назад вместе с циклом солнечной активности. Это объяснило бы то, почему скорость солнечного ветра и его давление резко упали в тот момент, когда Voyager 1 сближался с ней, а с Voyager 2 произошло нечто обратное. Оказалось, что Солнечная система "дышит", что резко усложнило картину", - сказал Стоун.

Зонды Voyager 1 и Voyager 2 были запущены NASA в конце 1970 годов для изучения планет-гигантов и окраин Солнечной системы. За последующие несколько десятилетий американские межпланетные станции собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, а также обнаружили несколько новых лун у этих миров.

Пока Voyager 1​ остается самым далеким от Земли космическим аппаратом. Он находится на расстоянии в 22,14 миллиарда километров, или 148 астрономических единиц (средних дистанций между нашей планетой и Солнцем), от колыбели человечества. В начале текущего десятилетия специалисты NASA и другие астрономы много раз заявляли, что Voyager 1 уже вышел в межзвездную среду, что затем опровергалось другими группами ученых. Эти ошибки, как сейчас предполагает Стоун, связаны с непостоянным характером границ Солнечной системы.

В конечном итоге первый аппарат миссии официально покинул гелиосферу, "пузырь" из плазмы солнечного ветра, окружающий Солнечную систему, в конце августа 2012 года, когда он находился на расстоянии в 122 астрономические единицы от светила. В то время датчики зонда перестали фиксировать направленный поток частиц, составляющий основу солнечного ветра.

Второй аппарат, Voyager 2, пересек так называемую гелиопаузу и покинул пределы гелиосферы значительно позже, в декабре 2018 года, когда он находился на расстоянии в 119 астрономических единиц от Земли. Как отметил Стоун, его выход в межзвездную среду стал заметно более важным событием для ученых сразу по многим причинам.

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