Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы

4 ноября 2019 23:14 (UTC+04:00)

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с "серьезного" до "существенного". Об этом сообщила в понедельник глава МВД Королевства Прити Пател, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом министр отметила, что риск террористических вылазок в стране сохраняется. "Несмотря на изменение уровня угрозы, терроризм остается одним из наиболее явных и непосредственных рисков для нашей национальной безопасности", - заявила министр. Она пояснила, что "существенный" уровень означает высокий риск совершения терактов.

Великобритания в 2017 году пережила пять терактов. Четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек. В момент терактов уровень угрозы достигал на несколько дней высочайшего, "критического" уровня, однако потом опускался на "серьезный" уровень.

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