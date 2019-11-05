Во "ВКонтакте" произошли сбои из-за пожара в дата-центре

5 ноября 2019 02:55 (UTC+04:00)

Сбои в работе сервисов социальной сети "ВКонтакте" произошли из-за возгорания в партнерском дата-центре, говорится в официальном сообществе "Команда ВКонтакте", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пользователи социальной сети из ряда российских городов сообщили о сбое в работе соцсети. Жалобы касались проблем с загрузкой сайта и доставкой сообщений.
"Несколько часов назад в нашем партнёрском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам "ВКонтакте" пришлось выехать в сам дата-центр для оказания помощи. Подача электричества уже восстановлена, проводятся работы по замене вышедшего из строя оборудования.

"Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия", - добавляется в сообщении.

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