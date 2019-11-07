Терминал токийского аэропорта более суток остается без водоснабжения

Один из терминалов главного токийского аэропорта Ханэда уже более суток остается без водоснабжения.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что администрация воздушной гавани рассчитывает восстановить подачу воды в четверг. В здании терминала, обслуживающего внутренние авиалинии, не работает большинство ресторанов, закрыты туалеты.

Подача воды в два терминала Ханэды, обслуживающих внутренние авиарейсы, прекратилась в среду утром. По предварительным данным, причиной стало повреждение трубопровода в ходе ремонтных работ. Инцидент с водоснабжением не повлиял на время прилета и вылета рейсов.

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