США ввели санкции против трех представителей правительства Никарагуа

7 ноября 2019 21:44 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Никарагуа, включив в него трех представителей правительства этой страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим санкции против представителей режима президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которые были причастны к нарушениям прав человека и коррупции", - утверждается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены в отношении заместителя руководителя национальной полиции Никарагуа Рамона Авейана, главы избирательной комиссии страны Лумберто Кэмпбелла, а также главы Института социального страхования (государственная организация, отвечающая за выплаты пенсий и пособий населению страны) Роберто Лопеса.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении главы никарагуанского агентства по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, сына президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка "Банкорп" (BanCorp, Banco Corporativo SA). В ноябре 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против супруги главы государства Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента республики, а также советника Ортеги по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.

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