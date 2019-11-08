В США предъявили обвинения мужчине, который плеснул кислотой в лицо выходцу из Перу

Обвинения в преступлении, совершенном на почве ненависти, предъявлены жителю штата Висконсин, плеснувшему кислотой в лицо выходцу из Перу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, по закону штата к этой категории преступления относятся совершенные полностью или частично по причине неприятия нападавшим "расы, религии, цвета кожи, нетрудоспособности, сексуальной ориентации, национальности или происхождения" его жертвы. CNN подчеркивает, что обвиняемому 61-летнему Клифтону Блэквеллу грозит до 35 лет тюремного заключения. В настоящий момент он отпущен под залог в размере $20 тыс.

В понедельник стало известно о том, что полиция города Милуоки (штат Висконсин) задержала мужчину, который плеснул кислотой в лицо гражданину США Махуду Вилалазу - выходцу из Перу. Конфликт между Блэквеллом и 42-летним пострадавшим разгорелся в минувшую пятницу после того, как первый высказал претензии относительно того, как Вилалаз припарковал свою машину. По ходу ссоры он назвал своего оппонента нелегальным иммигрантом, сказал "убираться из страны", а также плеснул ему в лицо кислотой. Пострадавший является американским гражданином перуанского происхождения и уже на протяжении 19 лет работает и живет в США с семьей.

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