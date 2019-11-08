У китаянки произошел инфаркт при попытке объяснить домашнее задание сыну

8 ноября 2019 07:04 (UTC+04:00)

В Китае 36-летняя женщина попала в больницу с инфарктом миокарда после того, как попыталась объяснить сыну домашнее задание по математике, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Хубей. Женщина несколько раз объясняла сыну-третьекласснику правила, однако мальчик так и не смог понять, что от него требуют.

"Я объяснила ему несколько раз, но он все еще не мог понять. Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать", - приводит издание слова женщины.
Муж отвез супругу в больницу, где медики диагностировали у нее инфаркт миокарда. Врачам удалось быстро поставить пациентку на ноги.

Позднее женщина призналась, что часто бывает недовольна сыном, однако и представить не могла, что это приведет к таким серьезным последствиям.

Ранее ученые установили, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.

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