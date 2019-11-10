Префектура Фукусима может стать центром возобновляемой энергетики

Префектура Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС, может превратиться в центр возобновляемой энергетики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Nikkei.

Как отмечает издание, в соответствии с существующим планом, на сельскохозяйственных землях, которые более невозможно возделывать, и в гористых местностях, откуда идет отток населения, будут построены 11 солнечных электростанций и десять электростанций, производящих энергию с помощью ветра. Добываемая электроэнергия будет снабжать Токио и его пригороды.

Стоимость проекта сейчас оценивается в 2,7 миллиарда долларов, отмечает издание.

Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.

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