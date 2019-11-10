В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей

Афганские ВВС нанесли авиаудар по позициям боевиков и ликвидировали убившего судей в провинции Логар командира радикального движения "Талибан", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг телеканал Tolo News со ссылкой на полицию сообщил, что четверо судей провинции Пактия погибли при нападении талибов в провинции Логар на востоке Афганистана. По данным телеканала, чиновники направлялись из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди. При этом, по данным телеканала 1TV, судей было трое.

Согласно информации афганского минобороны, которую приводит телеканал, в результате авиаудара ВВС был уничтожен командир талибов Ваисуддин (Waisuddin). Правительственные силы нанесли удар с воздуха в уезде Мохаммад Ага – в том же, где ранее боевики убили судей. Кроме того, при авиаударе было ликвидированы еще трое боевиков.

При этом агентство Khaama Press также со ссылкой на заявление минобороны сообщает, что ВВС уничтожили всех четверых вечером в субботу. Ликвидированного Ваисуддина власти называют "одним из ключевых командиров группировки".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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